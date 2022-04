Calciomercato Milan, l’Inter scavalca Cairo: accordo con Bremer. Da trovare ora l’intesa col Torino per il difensore che piace anche ai rossoneri

Il Torino come ormai noto cederà Bremer in estate: il pressing dell’Inter è sempre più insistente, tanto che i nerazzurri avrebbero trovato l’accordo con il brasiliano. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà ci sarebbe un’intesa di massima con l’entourage del giocatore sulla durata e sulle cifre del contratto.

Ora serve quella con Cairo e il Torino, non sarà facile scendere a compromessi ma la situazione è ben avviata a favore dell’Inter e in questo potrebbero incidere anche le volontà del giocatore. Il Milan per il momento resta sullo sfondo: i rossoneri hanno in mano Botman.