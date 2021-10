Calciomercato Milan: Marotta mette gli occhi sull’obiettivo Milan

Beppe Marotta si fionda sull’obiettivo di calciomercatto del Milan. Pronto lo scambio con un giocatore nerazzurro. Ultime

L’Inter continua a lavorare per provare ad assicurarsi al più presto Giacomo Raspadori. Il giocatore di proprietà del Sassuolo è da tempo nel mirino di diverse società italiane, tra cui anche il Milan.

I nerazzurri starebbero lavorando per trovare con il Sassuolo la chiave giusta per convincere l’ad Carnevali a mollare la presa. Il club neroverde starebbe facendo qualche sondaggio per Mulattieri: il cartellino del giovane nerazzurro potrebbe rientrare nell’operazione per Raspadori, valutato non meno di 30 milioni. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.