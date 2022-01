Calciomercato Milan, in uscita: le ultime su Castillejo

Non solo entrate: il Milan, nella sessione di calciomercato di gennaio, lavora anche alle uscite degli esuberi

Nella lista degli esuberi, Samu Castillejo. Secondo quanto racconta questa mattina Gazzetta, il Milan sarebbe intenzionato a venderlo a gennaio. La dirigenza rossonera, però, è in attesa di un’offerta da poter ritenere interessante. Spianata, invece, la strada che porta Conti all’Empoli.