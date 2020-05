Calciomercato Milan: il suggerimento arriva dalla Colombia

Direttamente dalla Colombia arriva un suggerimento per rinforzare la mediana del Milan con il 23enne centrocampista dell’America de Cali

L’ex Parma Jorge Bolano ha un suggerimento per il prossimo calciomercato del Milan e si tratterebbe del suo connazionale Nicolas Benedetti, centrocampista 23enne in forza all’America de Cali.

Bolano ha infatti dichiarato all’emittente colombiana Radio Musica Television, come riportato da calciomercato.com, che Benedetti sarebbe perfetto per il Milan che necessita di un giocatore di qualità in mezzo al campo. Benedetti è un trequartista al momento fermo per la rottura del legamento collaterale del ginocchio.