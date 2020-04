Calciomercato Milan: il riscatto di Rebic è più vicino

Il prezzo legato al riscatto dell’attaccante croato è calato anche a causa dell’emergenza coronavirus ed il Milan prepara l’offerta

Ante Rebic è arrivato al Milan sul finire del mercato estivo con la formula dello scambio di prestiti con Andre Silva. Dopo una prima parte di stagione orribile, con l’arrivo di Ibrahimovic, il croato è diventato l’attaccante più prolifico della compagine di Pioli tanto da far muovere concretamente il Milan per riscattarlo dall’Eintracht Francoforte.

Come riportato da calciomercato.com, la dirigenza rossonera sarebbe in stretto contatto con l’agente di Rebic, Ramadani, per valutare le opzioni per un riscatto puntando ad ottenere un sensibile sconto sulla valutazione: dai 40 iniziali ai possibili 25 a seguito della pandemia.