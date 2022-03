Calciomercato Milan, il punto su Cristante: ragionamenti sul contratto

Calciomercato Milan, i rossoneri restano alla finestra per Bryan Cristante. Con la Roma contratto in scadenza nel 2024

In casa Milan prende piede l’ipotesi Bryan Cristante. Il centrocampista cresciuto nel vivaio rossonero rappresenta un’opzione per la prossima sessione di calciomercato. Il rinnovo con la Roma ancora non è arrivato.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il contratto con il club giallorosso scadrà nel prossimo 2024 e più passano i mesi più il 27enne azzurro può diventare un opzione appetibile.