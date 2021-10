Calciomercato Milan: il futuro di Belotti è tutto da scrivere, le ultime

In conferenza stampa Juric è stato chiaro: il futuro di Belotti con il Torino non è ancora deciso

Un tema ricorrente, il Torino, Andrea Belotti e il suo futuro. Sono passati sei anni da quando Gianluca Petrachi aveva portato il Gallo in granata. In mezzo lui ha saputo diventare un simbolo della squadra e un idolo per i giovani tifosi, grazie anche alla sua esultanza (anche Ventura la emulava ai tempi del Toro per festeggiare con Belotti).

Ora il suo contratto è in scadenza dopo quel rinnovo storico con quella fantomatica clausola da 100 milioni. Alla fine per Cairo è stato come tirarsi una zappa sui piedi, visto che rischia di perdere il Gallo a 0. Rischia, appunto.

CONTINUA A LEGGERE SU CALCIONEWS24