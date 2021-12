Calciomercato Milan, il Cagliari pensa ad un rossonero: le ultime

Il Cagliari vuole rinforzarsi nel prossimo calciomercato invernale e pensa ad un giocatore del Milan. Le ultime

Il Cagliari, penultimo in classifica a quota dieci punti, ha bisogno di rinforzi per affrontare il girone di ritorno e buttarsi a capofitto sulla lotta salvezza. Il mercato di gennaio, come riporta Il Corriere dello Sport, sarà indirizzato su tutti i reparti.

In particolare in difesa i sardi pensano agli acquisti in relazione agli addii di Caceres e Godin. Tra i tanti nomi spunta anche quello di Matteo Gabbia, difensore classe ’99 del Milan.