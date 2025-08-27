Calciomercato Milan, il colpo a sorpresa si chiama Nkunku: contatti avviati con il Chelsea per l’ex Lipsia

Calciomercato Milan, i rossoneri avviano i contatti con il Chelsea per Nkunku: il giocatore è aperto al trasferimento. I dettagli

Il calciomercato del Milan si accende con una trattativa inaspettata e dal potenziale deflagrante. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, il club rossonero ha messo nel mirino Christopher Nkunku, attaccante del Chelsea. Una mossa che testimonia la volontà del Milan di rafforzare il reparto offensivo con un profilo di altissimo livello, capace di cambiare le sorti di una partita.

I primi contatti tra le parti sarebbero già avvenuti, un passo esplorativo per comprendere la fattibilità di un’operazione complessa, ma non impossibile. Il giocatore francese, infatti, non è considerato incedibile dai Blues, soprattutto dopo una stagione segnata da infortuni e da un adattamento non del tutto facile alla Premier League. Nkunku, da parte sua, sembra incline a un cambio di maglia per ritrovare quella centralità e quella continuità che lo avevano reso uno dei talenti più brillanti della Bundesliga ai tempi del Lipsia.

L’idea di portare a Milano un giocatore con le sue caratteristiche entusiasma non solo i tifosi, ma anche il nuovo direttore sportivo Tare e l’allenatore Massimiliano Allegri. Tare, noto per la sua abilità nel fiutare talenti e nel condurre trattative complesse, vede in Nkunku il profilo ideale per dare una svolta all’attacco. Allegri, dal canto suo, avrebbe un’arma in più, un giocatore eclettico che può agire come seconda punta, trequartista o esterno, offrendo una vasta gamma di soluzioni tattiche. La sua duttilità sarebbe cruciale per il modulo di Allegri, che necessita di giocatori intelligenti e capaci di muoversi su tutto il fronte offensivo.

Questa operazione si inserisce in un finale di mercato rovente per il Milan, che non vuole lasciare nulla al caso. Nkunku si aggiunge a una lista già ricca di nomi, ma rappresenta l’opzione più ambiziosa e forse più affascinante. Il Milan è consapevole che la trattativa sarà lunga e richiederà uno sforzo economico notevole, ma l’opportunità di avere un calciatore come Nkunku è troppo allettante per non essere presa in seria considerazione. Il giocatore è pronto a lasciare il club inglese, un’apertura che potrebbe sbloccare definitivamente le negoziazioni.

Il Milan ha bisogno di un colpo di spessore per affrontare al meglio la prossima stagione, e l’arrivo di Nkunku potrebbe essere la mossa giusta per tornare a competere ai massimi livelli in Italia e in Europa. La palla ora passa ai dirigenti rossoneri e al suo entourage, con la speranza di trovare un accordo che possa concretizzare quello che, fino a poco fa, sembrava solo un sogno di mercato.