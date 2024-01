Matic Milan, opzione possibile? La posizione del club sul centrocampo rossonero

Matic-Milan, opzione possibile per il centrocampo rossonero? Ecco la posizione di Furlani e Moncada sul colpo in mediana

Nelle ultime ore il nome di Nemanja Matic è stato di nuovo accostato al calciomercato Milan.

Come riferito da calciomercato.com, il club rossonero ha come priorità quella del difensore centrale ma è disposto a valutare qualsiasi opportunità anche in mediana entro il primo febbraio. La pista è dunque da seguire con attenzione.