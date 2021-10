Calciomercato Milan: occhi puntati su Hector Herrera

Secondo quanto riportato da Niccolò Ceccarini, il Milan avrebbe messo gli occhi su Hector Herrera, centrocampista dell’Atletico Madrid

Ci si muove già per il calciomercato di gennaio e il Milan ha messo nel mirino Hector Herrera, che sarebbe destinato a lasciare l’Atletico Madrid.

Secondo quando riportato da Niccolò Ceccarini, i rossoneri si stanno cautelando visto l’impasse sul rinnovo di Kessie. Alla lunga lista degli eventuali sostituti si stanno aggiungendo altri nomi. E tra questi è spuntato quello di Hector Herrera, ex Porto, che alla fine della stagione si libererà a zero dall’Atletico. Già in passato il Millan lo aveva seguito e ora l’ipotesi è tornata concreta.