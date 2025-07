Calciomercato Milan, Graziani consiglia Tare! In attacco va preso lui, non ci sono dubbi

Calciomercato Milan, Ciccio Graziani, storico ex attaccante, ha consigliato Igli Tare: l’attaccante da prendere è Dusan Vlahovic

L’ex campione del mondo del 1982, Ciccio Graziani, non ha dubbi: Dusan Vlahovic è un attaccante di razza, capace come pochi di vedere la porta. Un vero e proprio “sponsor” per il centravanti serbo, attualmente in uscita dalla Juventus e fortemente monitorato dal calciomercato Milan, che si trova alla ricerca di una punta in grado di competere con Santiago Gimenez. Le dichiarazioni di Graziani ai microfoni di Radio Sportiva hanno riacceso il dibattito sul futuro del giovane attaccante, mettendo in luce le sue indubbie qualità, nonostante un periodo non brillantissimo in bianconero.

Graziani ha espresso la sua ammirazione per Vlahovic con parole che lasciano poco spazio a interpretazioni: “Ho avuto la fortuna di veder crescere questo ragazzo. È vero che tecnicamente non è sublime ma sono pochi a vedere la porta come lui e non in Italia ma nel mondo. Poi, che alla Juventus abbia fallito ci può stare, ma se il Milan lo prende fa un affarone”. Un’affermazione forte, che sottolinea la capacità realizzativa innata del serbo, una dote sempre più rara nel calcio moderno. L’ex attaccante non si tira indietro nel riconoscere le imperfezioni tecniche di Vlahovic, ma enfatizza la sua efficacia sotto porta, un attributo fondamentale per qualsiasi squadra di alto livello.

Il percorso di Vlahovic in Italia è iniziato nel 2018, quando, appena maggiorenne, è stato acquistato dalla Fiorentina. È proprio con la maglia viola che il classe 2000 ha vissuto le sue migliori stagioni, affermandosi come uno dei giovani talenti più promettenti del panorama europeo. Le sue prestazioni a Firenze hanno convinto la Juventus a investire oltre 80 milioni di euro nel gennaio 2022 per assicurarsi le sue prestazioni. Un investimento importante, che testimonia l’enorme potenziale riconosciuto al giocatore. Tuttavia, dopo un buon inizio in bianconero, Vlahovic non è riuscito a ripetere i numeri eccezionali fatti registrare a Firenze. Con la Vecchia Signora, ha siglato 58 reti in 145 partite, un bottino che, seppur discreto, non ha soddisfatto appieno le aspettative generate dal suo costo e dal suo potenziale. Il suo contratto con la Juventus scade il 30 giugno 2026, il che apre diversi scenari per il suo futuro.

L’interesse del Milan per Vlahovic è concreto, specialmente in un’ottica di rafforzamento del reparto offensivo. Con Tare come nuovo Direttore Sportivo e Allegri alla guida tecnica, il club rossonero sta cercando di costruire una squadra competitiva su tutti i fronti. L’arrivo di un attaccante con le caratteristiche di Vlahovic potrebbe offrire ad Allegri nuove soluzioni tattiche e aumentare la profondità della rosa. La possibilità di un affare per il Milan, come suggerito da Graziani, risiede proprio nel potenziale di riscatto del serbo in un nuovo ambiente, magari con un ruolo più centrale e una maggiore fiducia. La sua giovane età (classe 2000) garantisce ancora ampi margini di miglioramento e la possibilità di diventare un punto fermo per il futuro del club rossonero. L’incognita rimane il costo del cartellino e l’ingaggio, ma se il Milan dovesse riuscire a trovare la quadratura del cerchio, potrebbe davvero fare un grande colpo di mercato.