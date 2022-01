Calciomercato Milan, gennaio è un mese d’oro: tutti gli affari

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Quella di gennaio sarà una sessione di calciomercato importante per il Milan che, soprattutto in difesa, deve aggiustare qualcosa per continuare a correre e coltivare il sogno scudetto. Nella storia recente, il club rossonero ha già dimostrato di saper piazzare il colpo giusto nel mercato di riparazione. Lo ricorda Gazzetta:

«Non c’è due senza tre? Staremo a vedere, intanto basta la storia recente del mercato milanista a far sognare i tifosi. Sia Simon Kjaer che Fikayo Tomori, coppia titolare della difesa di Pioli prima del ko del danese, sono arrivati a metà stagione: Kjaer il 13 gennaio 2020, Tomori il 21 gennaio 2021».