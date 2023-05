Calciomercato Milan, quale futuro per Florenzi? Maldini ha deciso

Calciomercato Milan, nonostante le tante voci sul suo futuro Alessandro Florenzi resterà in rossonero: la decisione di Maldini

Alessandro Florenzi non sarà un protagonista del calciomercato Milan in uscita. Come riferito da Sportitalia infatti, nonostante le voci su un presunto interesse dell’Inter, il calciatore rimarrà a Milanello.

Maldini stima Florenzi e il contratto in essere fino al 2025 blinda di fatto l’ex Roma.