Calciomercato Milan: le ultime sul futuro di Castillejo

Non solo mercato in entrata ma anche in uscita per il Milan. Ecco le ultime notizie sul futuro di Samu Castillejo

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com in scadenza nel 2023, lascerà il Milan in estate. Su di lui ci sono club spagnoli, tra i quali Betis Siviglia, Getafe e Real Sociedad. In Italia piace alla Sampdoria.