Calciomercato Milan, Furlani completamente spiazzato! Serve una cifra monstre per la fumata bianca

Calciomercato Milan, Giorgio Furlani spiazzato dalla richiesta dell’Almeria per Pubill: servono almeno 20 milioni di euro

Il calciomercato Milan e le altre pretendenti sono avvisate: Marc Pubill non si muove da Almería per meno di 20 milioni di euro. Questa è la ferma dichiarazione che gli uffici del club andaluso hanno rilasciato a “La Voz”, mettendo un punto esclamativo sulle voci di mercato che vedono il giovane terzino destro al centro di un fervente interesse. Una cifra importante che sottolinea la fiducia che l’Almería ripone nel suo talento emergente e la sua volontà di non svendere uno dei suoi elementi più promettenti.

L’eco di questa dichiarazione risuona con particolare forza a Milano, sponda rossonera. Il Milan, infatti, è una delle squadre che da tempo monitora con attenzione le prestazioni di Pubill. L’arrivo di Igli Tare come nuovo Direttore Sportivo e di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore ha acceso i riflettori su un mercato che si preannuncia intenso e strategico per il club meneghino. La ricerca di un terzino destro affidabile e con margini di crescita è una delle priorità per la prossima stagione, e il nome di Pubill è stato spesso accostato ai rossoneri.

La richiesta di 20 milioni di euro da parte dell’Almería rappresenta, tuttavia, un ostacolo non indifferente. Il Milan di Tare e Allegri dovrà valutare attentamente se investire una somma così consistente per un giocatore che, pur indubbiamente talentuoso, ha ancora un percorso di crescita da completare. Le performance di Pubill nella Liga spagnola hanno mostrato un difensore moderno, capace di abbinare solidità difensiva a propensione offensiva, caratteristiche che lo rendono appetibile per diversi top club. La sua rapidità, la sua visione di gioco e la sua abilità nel cross sono solo alcune delle qualità che lo hanno reso un oggetto del desiderio nel panorama calcistico europeo.

L’Almería, retrocesso in Segunda División, non ha alcuna intenzione di svendere i suoi gioielli. Al contrario, la dirigenza andalusa sembra intenzionata a monetizzare al massimo le cessioni dei suoi pezzi pregiati per poter costruire una squadra competitiva che possa puntare all’immediata risalita nella massima serie. Questo significa che le trattative per Pubill e altri giocatori chiave non saranno semplici e richiederanno offerte convincenti.

Per il Milan, l’alternativa a Pubill potrebbe essere rappresentata da altri profili, ma l’insistenza sull’età giovane e sul potenziale di sviluppo rimane un punto fermo nella strategia di mercato di Tare. Allegri, dal canto suo, avrà bisogno di giocatori che possano integrarsi rapidamente nel suo sistema di gioco e che abbiano le qualità per affrontare le sfide della Serie A e delle competizioni europee. La decisione finale su Marc Pubill dipenderà da una serie di fattori, tra cui la volontà del giocatore, le disponibilità economiche del Milan e la capacità di trovare un punto d’incontro con la richiesta intransigente dell’Almería. Il mercato è ancora lungo e le sorprese sono sempre dietro l’angolo, ma una cosa è certa: l’Almería ha alzato il muro per il suo diamante grezzo, e chi lo vuole dovrà essere pronto a sborsare una cifra significativa.