Calciomercato Milan, Furlani sul tema cessioni: «Abbiamo giocatori forti e questo è il nostro obiettivo». Le ultimissime sui rossoneri

Intervenuto durante l’incontro con la stampa avvenuto presso la sede rossonera, Giorgio Furlani, AD del Milan, ha fatto il punto sulle uscite.

«Se ci sono degli interessamenti per dei nostri giocatori è perché sono riconosciuti come forti. Poi l’anno scorso non c’è stato il giusto contesto e non hanno reso al massimo. Ma sono forti: da un lato non c’è bisogno di una rivoluzione, dall’altro lato ci sono tanti interessamenti il che non vuol dire che sono in vendita»