Calciomercato Milan, Frattesi: sorpasso di due club, ecco quali! Il centrocampista è nel mirino di Juventus e Roma

Tra gli obiettivi di mercato del Milan c’era anche Davide Frattesi. Il centrocampista del Sassuolo, però, ha due contendenti importanti: Juventus e Roma.

La sfida a chi vincerà lo deciderà il campo: c’è il rischio che la Juve non vada in Europa per la decisione della Uefa; la Roma la qualificazione alla Champions League se la sta giocando. Sarà questo il fattore che deciderà le sue sorti. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.