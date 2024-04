Calciomercato Milan, si scalda Fofana: stanziata la cifra, Furlani pronto a chiudere

Calciomercato Milan, si scalda la pista Fofana: può arrivare a Milanello per 20 milioni di euro. I dettagli

Come riferito da calciomercato.com, il grande obiettivo del calciomercato Milan per il centrocampo della prossima stagione è rappresentato da Fofana del Monaco. Il centrocampista francese, in scadenza di contratto a giugno del 2025, ha già aperto al trasferimento e questo facilita l’operazione.

Servono circa 20 milioni di euro per ottenere il via libera: Furlani è pronto a chiudere in vista della prossima estate.