Calciomercato Milan, slitta la firma di Camarda! Ibrahimovic ha deciso questa cosa. ULTIMISSIME

Calciomercato Milan, in casa rossonera sta per slittare la firma di Francesco Camarda sul primo contratto da PRO: ecco perchè

Il futuro di Francesco Camarda, bomber classe 2008 della Primavera rossonera di Abate in procinto di compiere 16 anni (appuntamento per domenica 10 marzo), è un tema apertissimo del calciomercato Milan.

Come riferito da Tuttosport però, il regalo di compleanno per la punta non sarà il primo contratto da professionista. Niente allarmi però: le parti hanno deciso di rimandare la firma al prossimo primo luglio per permettere al centravanti di firmare fino al 30 giugno del 2027. Se Camarda infatti sottoscrivesse l’accordo entro il 30 giugno potrebbe legarsi al club rossonero solo fino al 2026.