Calciomercato Milan: fiducia per Renato Sanches a cifre contenute. Le ultime sull’affare col Lille

Il Milan si sente in vantaggio per Renato Sanches nonostante la concorrenza. L’intesa col Lille non rappresenta un problema.

Come riportato da Alfredo Pedullà sul proprio sito il Milan ha possibilità di chiudere la pratica e di trovare un accordo definitivo, non a 6-7 milioni di ingaggio a stagione ma a 4 più eventuali bonus. Ora i rossoneri sono concentrati sullo scudetto, ma tiene calda la pista Sanches.