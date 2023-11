Calciomercato Milan, il Fenerbahce non molla Krunic: pronto un nuovo assalto

Nelle prossime sessioni di calciomercato il Milan sarà costretto a resistere ancora una volta ai tentativi del Fenerbahce per Krunic

Un grande tormentone della sessione estiva del calciomercato Milan è pronto a tornare anche in inverno: il Fenerbahce non ha ancora mollato la presa su Rade Krunic. Secondo vari media turchi, il club sarebbe pronto a tornare alla carica a gennaio con una nuova offensiva.

Il centrocampista bosniaco, intanto, è in trattativa col club rossonero per prolungare il proprio contratto ma non chiude la porta alla squadra turca.