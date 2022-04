Calciomercato Milan Femminile: suggestione Giacinti per Roma e Inter

Valentina Giacinti, attualmente in prestito alla Fiorentina Femminile è una suggestione di mercato per Inter e Roma

Valentina Giacinti, attualmente in prestito alla Fiorentina Femminile potrebbe far ritorno al Milan salvo poi riaprtire.

Come riporta Tuttocalciofemminile, l’attaccante azzurra è una suggestione di mercato per l’Inter di Rita Guarino che ha avuto garanzie da Marotta che la società continuerà ad investire sulla squadra femminile. L’attuale attaccante viola è però anche nel mirino della Roma.

Nel mercato invernale la società giallorossa avave cercato di convincere il Milan per una cessione a titolo definitivo. Opzione naufragata quando il MIlan ha deciso di cederla solo in prestito. Nonsostante Pirone e Lazaro la Roma punta a migliorare ulteriormente il proprio attacco e in estate potrebbe tornare alla carica