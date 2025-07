Calciomercato Milan, nuovo nome per il post Theo Hernandez: spunta il profilo di Estupinan ma c’è concorrenza. Le ultimissime sui rossoneri

Il Milan è in piena emergenza sulla fascia sinistra. Dopo la cessione di Theo Hernandez all’Al Hilal, i rossoneri si trovano senza un titolare nel ruolo di terzino sinistro. La ricerca di un sostituto si sta rivelando più ardua del previsto, con diverse piste che si sono raffreddate.

Una delle prime scelte, Archie Brown, ha virato inaspettatamente verso la Turchia. Il giocatore ha infatti optato per il Fenerbahçe, sedotto dai contatti decisivi del presidente del club e, soprattutto, dall’influenza di José Mourinho. Un duro colpo per la dirigenza di Via Aldo Rossi, che contava di portare il giovane talento a Milano.

In attesa di sbloccare il mercato in entrata, l’allenatore Massimiliano Allegri sta correndo ai ripari. Il tecnico sta valutando con attenzione le opzioni interne: Davide Bartesaghi è sotto la lente d’ingrandimento, e non è esclusa l’ipotesi di un adattamento momentaneo di Tommaso Pobega sulla corsia mancina, una soluzione che permetterebbe di tamponare l’emergenza in attesa di un acquisto mirato.

Estupiñán nel Mirino, Ma C’è la Concorrenza

La dirigenza rossonera, però, non resta con le mani in mano e sta sondando diverse alternative. Un nome che circola con insistenza è quello di Pervis Estupiñán, il terzino sinistro ecuadoriano classe 1998 in forza al Brighton. Come riportato da Ben Jacobs di GiveMeSport, il Milan ha messo gli occhi sul giocatore, ma dovrà fare i conti con la forte concorrenza del Manchester United. I “Red Devils” avrebbero già avviato i contatti con l’entourage del calciatore, manifestando un concreto interesse.

Il Brighton, dal canto suo, sembrerebbe aperto alla cessione di Estupiñán, specialmente dopo l’arrivo di Maxim De Cuyper dal Bruges per 20 milioni di euro, un altro profilo che era stato sondato in passato anche dal Milan. La situazione è fluida e il Milan dovrà agire rapidamente se vorrà assicurarsi le prestazioni dell’esterno ecuadoriano. Riusciranno i rossoneri a trovare il tassello mancante per la difesa prima dell’inizio della stagione?