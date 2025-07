Condividi via email

Calciomercato Milan, a tutto Estupinan: accordo totale con il giocatore ma… Serve ancora questo tassello per chiudere. Le ultimissime sui rossoneri

Il Milan sembra aver individuato il profilo ideale per rinforzare la fascia sinistra e, secondo quanto riportato da Matteo Moretto, avrebbe già raggiunto un accordo totale con Pervis Estupiñán. Il terzino ecuadoriano, desideroso di fare un ulteriore passo in avanti nella sua carriera, ha dato il suo benestare al trasferimento in rossonero.

L’ostacolo principale, come spesso accade nel calciomercato, risiede nella sintonia tra i due club. Il Brighton, attuale squadra di Estupiñán, ha infatti rispedito al mittente la prima offerta del Milan, stimata intorno ai 13 milioni di euro. I Seagulls valutano il loro giocatore almeno 20 milioni, una cifra che riflette il valore e l’importanza del difensore.

La sensazione è che nelle prossime ore il Milan presenterà un rilancio, con la speranza di avvicinarsi alle richieste del Brighton e trovare un punto d’incontro. L’ecuadoriano è stato individuato come il prescelto per raccogliere la pesante eredità di Theo Hernández, qualora il francese dovesse lasciare Milano. La sua velocità, la capacità di spinta e la fase difensiva lo rendono un candidato ideale per il ruolo. La trattativa è entrata nel vivo, e i tifosi rossoneri attendono con ansia gli sviluppi.