Calciomercato Milan, ennesimo inserimento della Juve: cosa succede

Si moltiplicano le sfide di calciomercato tra Milan e Juventus: i bianconeri hanno puntato l’ennesimo obiettivo nel mirino del Diavolo

Secondo quanto riportato da Tuttosport, c’è anche la Juve sulle tracce di Kristjan Asllani, regista dell’Empoli che quest’anno si sta mettendo in luce alla sua prima stagione in Serie A. Valutato 10 milioni di euro, l’albanese potrebbe essere un ottimo colpo in prospettiva, su di lui ci sono anche: Inter, Milan e Manchester City.