Calciomercato Milan, Elliott stanzia 100 milioni per l’estate. Tutti gli obiettivi dei rossoneri per rinforzare la rosa

100 milioni sul mercato: La Gazzetta dello Sport prospetta un estate di grandissimi investimenti per il Milan per essere ancora più competitivo in Italia e affacciarsi la prossima volta in Europa con qualche chance in più. Il fondo americano Elliott, predica sostenibilità, ma non si tira indietro di fronte a investimenti mirati.

La scorsa estate ha speso 75 milioni, la prossima probabilmente saranno di più. Il Milan andrà avanti sulla strada del mix giovani-esperti, e in attacco è finito sotto osservazione Hugo Ekitike del Reims. In Via Aldo Rossi sono anche alla ricerca di un esterno offensivo così nel taccuino è spuntato il nome di Steven Bergwijn del Tottenham. In difesa e a centrocampo gli obiettivi sono gli stessi da qualche mese: Sven Botman e Renato Sanches.