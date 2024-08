Calciomercato Milan: due colpi possibili per chiudere l’estate! Sono questi i nomi sulla lista di Furlani, ecco cosa succede

Come riportato da Sportmediaset, il calciomercato Milan – per finanziare nuovi arrivi – è al lavoro per definire la cessione di alcuni giocatori negli ultimi giorni di trattative. Con le valigie in mano Tommaso Pobega e Yacine Adli, fuori dal progetto di Paulo Fonseca: il primo piace al Genoa, mentre il secondo ha estimatori in Arabia Saudita e in Qatar.

Possibile addio anche per Ismael Bennacer (più difficile), con il centrocampista algerino che ha una clausola rescissoria da 50 milioni di euro. Le uscite potrebbero permettere alla dirigenza di fiondarsi su nuovi colpi in entrata in extremis: i nomi sono quelli di Manu Koné del Borussia Mönchengladbach e Silvano Vos dell’Ajax.