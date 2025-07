Calciomercato Milan, in attesa di offerte: i due centrocampisti restano in uscita

Calciomercato Milan – I due centrocampisti diranno addio in estate: possono arrivare offerte dall’Arabia Saudita

Il centrocampo del Milan potrebbe subire un’importante scossa in questa finestra di mercato estiva. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, sia Ismael Bennacer che Yacine Adli sarebbero in procinto di lasciare il club rossonero. Per i due centrocampisti, infatti, si sarebbero mossi con decisione alcuni club dell’Arabia Saudita, pronti a presentare offerte concrete per assicurarsi le loro prestazioni.

Bennacer e Adli: Due Profili Diversi, Stesso Destino?

Ismael Bennacer, il metronomo algerino classe ’97, è da anni un pilastro della mediana del Diavolo. Con la sua visione di gioco, la capacità di recuperare palloni e la precisione nei passaggi, Bennacer è stato spesso il fulcro della manovra del Milan, un vero e proprio “regista” davanti alla difesa. Nonostante qualche infortunio ne abbia limitato la continuità nelle ultime stagioni, il suo valore sul mercato resta elevato, specialmente in un contesto come quello saudita, alla ricerca di profili di alto livello per elevare il proprio campionato.

Yacine Adli, invece, il talentuoso centrocampista francese classe 2000, ha avuto un percorso più altalenante nella sua esperienza con i rossoneri. Arrivato con grandi aspettative dal Bordeaux, Adli ha faticato a trovare continuità e un ruolo ben definito all’interno degli schemi del tecnico Stefano Pioli, l’allenatore che ha guidato il Milan alla conquista dello Scudetto. Nonostante le sue qualità tecniche, la visione di gioco e la capacità di giocare tra le linee, il suo impatto è stato finora limitato. Un trasferimento in Arabia Saudita potrebbe offrirgli l’opportunità di rilanciare la propria carriera e trovare maggiore spazio.

Le Strategie del Milan e l’Impatto delle Offerte Saudite

La possibile cessione di entrambi i calciatori aprirebbe scenari interessanti per il club lombardo. Il direttore sportivo Geoffrey Moncada e l’amministratore delegato Giorgio Furlani potrebbero sfruttare gli introiti derivanti da queste operazioni per finanziare nuovi acquisti e rinforzare ulteriormente il centrocampo. Il campionato saudita si è dimostrato negli ultimi anni estremamente aggressivo sul mercato europeo, offrendo ingaggi elevati e cifre significative per i cartellini dei giocatori.

La partenza di Bennacer, in particolare, lascerebbe un vuoto importante nel cuore della mediana del Milan, richiedendo un innesto di qualità e personalità. Per Adli, invece, una cessione permetterebbe al club di monetizzare un investimento che non ha dato i frutti sperati, liberando spazio in rosa e risorse per operazioni più mirate.

Il mercato è in fermento e le prossime settimane saranno decisive per capire se Bennacer e Adli seguiranno le orme di altri calciatori europei approdati nella Saudi Pro League. Il Milan, intanto, resta vigile, pronto a valutare ogni offerta per ottimizzare la rosa e mantenere alta la competitività.