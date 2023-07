Calciomercato Milan, arriva l’annuncio del presidente dell’Atletico Madrid sul futuro di Alvaro Morata: le sue parole

Intervistato dall’emittente radiofonica spagnola COPE, Cerezo, presidente dell’Atletico Madrid, ha fatto il punto sul futuro di Alvaro Morata, obiettivo del calciomercato Milan:

Non abbiamo notizie sulla situazione futura di Morata, ma mi sorprende. Non credo che andrà in Italia