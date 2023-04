Calciomercato Milan, De Ketelaere: futuro deciso! Le ultime. Molte aspettative sul talento belga da parte dell’ambiente rossonero

Il Milan ha poche certezze su mercato, sia in entrata sia in uscita. Una sola sicurezza per il club rossonero: Charles De Ketelaere.

Maldini e Massara non hanno intenzione di cederlo, ma vogliono aspettare che il talento belga sbocci nella prossima stagione.