De Ketelaere Milan: la verità sulle richieste e sui club interessati!

De Ketelaere Milan: il belga è in uscita? Ecco tutta la verità! Il rossonero e società vogliono due cose diverse per la prossima stagione

Charles De Ketelaere, da promessa dal Milan a esubero della squadra di Pioli. Questa la parabola del giocatore rossonero. Pioli e la dirigenza lo hanno messo sul mercato, sebbene la sua volontà sia quella di rimanere in rossonero per convincere.

Come riporta Tuttosport, il Milan non ha intenzione di accettare una cifra inferiore ai 28 milioni per il belga; ma non verrebbe disprezzato il prestito con diritto. Le squadre interessate? L’Aston Villa ha sondato il terreno, Lipsia e Lens hanno chiesto informazioni, ma il PSV è quella davvero interessata, anche se nessuna offerta ufficiale è arrivata. Nelle prossime settimane ogni dubbio sul suo futuro verrà sciolto.