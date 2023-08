Mercato Milan, le cifre dell’operazione De Ketelaere con l’Atalanta

Calciomercato Milan, ai dettagli l’operazione De Ketelaere con l’Atalanta: entro 48 ore le visite mediche del belga a Bergamo

Come riportato da Antonio Vitiello, è praticamente fatta per il passaggio di De Ketelaere, in prestito, dal Milan all’Atalanta.

I rossoneri incasseranno 3 milioni di euro per il prestito, con il diritto di riscatto fissato a 22, più ulteriori 4 di bonus in caso di qualificazione dell’Atalanta ad una coppa europea e il 10% sulla futura rivendita. Nell’anno di prestito, l’ingaggio da 2.2 milioni verrà pagato interamente dai bergamaschi.