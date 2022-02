ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Milan: il dopo Ibrahimovic costa 40 milioni. I rossoneri pensano a David del Lille e non solo

Il Milan fa valutazioni in attacco in vista della prossima stagione: molto potrebbe dipendere dal futuro di Ibrahimovic che, anche restasse, diventerebbe più un’alternativa che un titolare.

Piace in tal senso Jonathan David del solito Lille, ha 22 anni e una valutazione da 40 milioni. Stesso prezzo per Alexander Isaak della Real Sociedad. Costerebbe molto meno, anzi zero, l’ingaggio di Belotti in scadenza col Torino ma il suo profilo per ora non convince tutte le componenti del club rossonero. Potrebbe risolvere la questione Noa Lang, 22enne jolly offensivo del Clug Bruges: prezzo di listino 25 milioni. Lo scrive Tuttosport.