Calciomercato Milan, si pensa a Damsgaard. Ma occhio alla Juventus

Calciomercato Milan, si pensa a Damsgaard come sostituto di Calhanoglu. La Juventus però ha un’idea per il danese della Sampdoria

La Sampdoria sta pensando di cedere uno dei suoi migliori calciatori per ripianare i debiti nella finestra di mercato invernale. Una di queste è Mikkel Damsgaard. L’esterno danese, che si sta facendo aspettare in questo campionato di Serie A, è nel mirino di Milan e Juventus.

Come riporta La Repubblica, la squadra rossonera ci starebbe pensando per sostituire Hakan Calhanoglu, passato all’Inter. La dirigenza bianconera, invece, avrebbe in mente un’operazione più complessa: mandare Dejan Kulusevski al Tottenham e virare su Damsgaard.