Calciomercato Milan, dalla Spagna: Maldini su William Carvalho

Dalla Spagna rilanciano l’ipotesi William Carvalho per il Milan: se partisse Kessié il classe ’92 diventerebbe un’opzione concreta

Importante indiscrezione di mercato quella rilanciata da Estadio Deportivo, noto quotidiano spagnolo: il Milan avrebbe messo gli occhi su William Carvalho del Betis Siviglia.

ALTERNATIVA A FRANK – Se nelle prossime settimane il rinnovo di Kessié non dovesse sbloccarsi, i rossoneri potrebbero tentare l’affondo già a gennaio per assicurarsi un sostituto di livello e non trovarsi così impreparati durante la prossima sessione estiva di calciomercato.