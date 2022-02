Calciomercato Milan, dalla Spagna: rispunta Jovic, ma attenzione all'Inter...

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Milan – Luka Jovic non è mai sparito dai radar del Milan e dalla Spagna arrivano conferme su questo

Il calciatore del Real Madrid è fuori dal progetto sportivo delle Merengue e, per questo, sarebbe pronto a lasciare la capitale spagnola al termine della stagione. Secondo quanto riporta Fichajes.net la destinazione più probabile sarebbe in Italia con Milan e inter in competizione per aggiudicarsi il cartellino di Jovic.