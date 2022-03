Calciomercato Milan, dalla Spagna: il Barcellona punta Rafael Leao

Calciomercato Milan, secondo quanto riportato da Mundo Deportivo il Barcellona avrebbe messo gli occhi su Rafael Leao

Ultime notizie di calciomercato Milan. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, il Barcellona avrebbe messo gli occhi su Rafael Leao. I blaugrana sono interesseati al talento portoghese.

L’attaccante classe ’99 fa parte della lista di obiettivi di riserva per il club nel caso in cui non si riuscisse ad arrivare ad Haaland. Gli altri nomi sono Romelu Lukaku, Timo Werner e Patrick Shick.