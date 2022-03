Calciomercato Milan, dalla Scozia: rossoneri su Hickey del Bologna

Calciomercato Milan, secondo quanto riportato da The Scottish Sun i rossoneri sarebbero interessati ad Hickey del Bologna

Nuovo nome di calciomercato per il Milan. Dalla Scozia riportano di un interesse dei rossoneri per Aaron Hickey, giovane terzino del Bologna autore di un ottima stagione. Secondo il The Scottish Sun gli scout del club hanno seguito il classe 2002 diverse volte ed è molto apprezzato in particolare da Paolo Maldini.

Lo scozzese può prendere il posto di Ballo-Tourè, scomparso dai radar di Pioli e che ha poco convinto l’ambiente. Il senegalese può partire in estate.