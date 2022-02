Calciomercato Milan, da Botman a Sanches passando per i rinnovi: l’agenda di Maldini

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Si lavora a Casa Milan, per definire la strategia in vista della finestra di mercato estiva, e per ultimare le trattative sui rinnovi di contratto

Si lavora a Casa Milan, per definire la strategia in vista della finestra di mercato estiva, e per ultimare le trattative sui rinnovi di contratto. A raccontare le priorità del Milan è il giornalista Daniele Longo, sul suo profilo Twitter.

Secondo quanto riporta Daniele Longo, potrebbe arrivare presto l’annuncio sul rinnovo di Bennacer. Sul fronte Leao, invece, continuano i contatti tra Mendes e il Milan, filtra ottimismo. Attenzione, in questo senso, anche al rinnovo di Kalulu. Sul fronte mercato: intesa id massima con gli agenti di Botman, si dovrà trattare con il Lille ma i rapporti tra i due club sono ottimi e c’è fiducia. Oltre al rinnovo di Leao, con Mendes si parlerà anche di Renato Sanches, in cima nella lista dei desideri del club rossonero.