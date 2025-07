Calciomercato Milan, piovono conferme importantissime! Tare può pescare in Liga. Ultime

Calciomercato Milan, arrivano conferme sul tentativo di Igli Tare per Fran Garcia, terzino sinistro in uscita dal Real Madrid

Dopo la dolorosa cessione di Theo Hernandez all’Al-Hilal, il calciomercato Milan è freneticamente alla ricerca di un nuovo laterale sinistro che possa raccogliere l’eredità lasciata dal talentuoso francese. La prima scelta dei rossoneri era ricaduta su Archie Brown, ma con un colpo di scena dell’ultimo minuto, il giovane difensore ha preferito accettare la corte del Fenerbahce, lasciando il Diavolo nuovamente a mani vuote. Tuttavia, le alternative non mancano, e una di queste arriva da un club con il quale i rapporti sono diventati sempre più stretti negli ultimi tempi: il Real Madrid.

Il nome caldo, come riportato da Calciomercato.com, è quello di Fran Garcia, all’anagrafe Francisco José García Torres, classe 1999. Il terzino spagnolo è stato un titolare inamovibile in tutte e sei le partite disputate dai Blancos al Mondiale per Club, dimostrando le sue qualità e la sua affidabilità sulla corsia mancina.

Perché Fran Garcia potrebbe lasciare il Real Madrid?

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS, la decisione di Fran Garcia di lasciare il Real Madrid potrebbe essere legata al rischio concreto di avere poco spazio nelle gerarchie del nuovo tecnico Xabi Alonso. Con la presenza di Ferland Mendy, già titolare sotto la gestione Ancelotti, e l’arrivo dal Benfica del promettente portoghese Álvaro Carreras, la concorrenza sulla fascia sinistra si è fatta decisamente agguerrita. In questo scenario, un trasferimento a Milano, dove la fascia sinistra è attualmente libera da titolari certi, potrebbe rivelarsi una soluzione ideale per il giocatore, garantendogli il minutaggio necessario per continuare la sua crescita. Il Milan, infatti, offre una posizione di partenza da protagonista che difficilmente Garcia potrebbe ottenere a Madrid, rendendo l’opzione rossonera estremamente allettante.

Contatti già avviati e sponsor d’eccezione per l’affare

Le voci di mercato non si limitano a semplici speculazioni. Sempre secondo AS, l’agente di Fran Garcia, Ginés Carvajal, che curiosamente gestisce anche gli interessi di Álvaro Carreras, ha già avviato i contatti con il Milan. L’obiettivo è quello di studiare i possibili contorni dell’affare e definire le condizioni per un eventuale trasferimento. Il direttore sportivo rossonero, Igli Tare, avrebbe già fissato un tetto massimo di spesa di 30 milioni di euro per l’acquisto dei due terzini, destro e sinistro, che mancano nella formazione tipo del nuovo tecnico Massimiliano Allegri.

A rendere ancora più interessante questa pista, c’è uno sponsor d’eccezione: Luka Modrić. Il fenomeno croato, che ha appena concluso la sua lunga e gloriosa avventura con le Merengues trasferendosi a Milano a parametro zero, potrebbe giocare un ruolo cruciale nel convincere Garcia ad abbracciare la causa rossonera. La sua esperienza e il suo rapporto con l’ambiente madrileno potrebbero facilitare notevolmente la trattativa.

L’alternativa Pervis Estupiñán rimane percorribile

Nonostante l’accelerazione per Fran Garcia, il Milan mantiene aperta una pista parallela che porta a Pervis Estupiñán del Brighton. Un primo approccio del club di Via Aldo Rossi con i Seagulls è stato utile per sondare la fattibilità dell’eventuale affare e comprendere le condizioni economiche per la possibile cessione del terzino ecuadoriano. L’interesse per Estupiñán dimostra la volontà del Milan di avere diverse opzioni sul tavolo per risolvere il problema della fascia sinistra, garantendosi una soluzione di qualità indipendentemente dall’esito della trattativa per Garcia.

Il mercato estivo si preannuncia rovente per il Milan, chiamato a rinforzare una rosa che ambisce a tornare ai vertici del calcio italiano ed europeo. La ricerca del nuovo padrone della fascia sinistra è una delle priorità assolute per Igli Tare e la dirigenza rossonera. Chi sarà il prescelto? Solo il tempo dirà se sarà Fran Garcia o Pervis Estupiñán a indossare la maglia rossonera e a infiammare la fascia sinistra di San Siro.