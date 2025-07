Calciomercato Milan: asse caldissimo con il Real Madrid per Fran García, Modric sponsorizza l’affare?

Calciomercato Milan, continua l’asse caldissimo con il Real Madrid: sul piatto c’è il terzino sinistro Fran Garcia. Modric sponsor?

L’asse Milano-Madrid si conferma uno dei più caldi e produttivi nel panorama del calciomercato europeo. Una relazione iniziata nel 2019 con l’arrivo trionfale di Theo Hernández in maglia rossonera dal Real Madrid, e proseguita con operazioni altrettanto significative come quella che ha portato Brahim Díaz a San Siro (seppur per poi fare ritorno alla base) e, più recentemente, il giovane terzino Alex Jiménez, ormai una presenza fissa e promettente nella prima squadra del Diavolo. Due degli affari recenti più noti tra i due colossi del calcio europeo hanno riguardato proprio il ruolo di terzino, e sembra che il prossimo colpo potrebbe seguire questa stessa tendenza. Secondo quanto riportato con grande enfasi dalla Spagna, i contatti tra il calciomercato Milan e il Real Madrid si stanno intensificando, questa volta per un altro terzino sinistro: Fran García.

Fran García: Un Profilo Promettente nel Mirino Rossonero

Fran García, classe 1999, è un terzino sinistro che nell’ultima stagione ha saputo ritagliarsi un ruolo da titolare quasi inamovibile, sia sotto la guida di Carlo Ancelotti che con l’arrivo del nuovo tecnico Xabi Alonso. La sua affidabilità e le sue prestazioni costanti sono state evidenziate, ad esempio, al Mondiale per Club, dove ha giocato sei partite su sei dal primo minuto, dimostrando una solidità e una maturità notevoli per la sua età. Tuttavia, il suo futuro con le Merengues è attualmente avvolto nell’incertezza. Il motivo principale di questa potenziale rottura è l’acquisto recente da parte del Real Madrid di Álvaro Carreras, un altro talentuoso terzino sinistro. L’idea della dirigenza madridista sembrerebbe quella di puntare su una linea difensiva rinnovata, mantenendo sia Carreras che l’esperto Ferland Mendy.

L’Agente Ginés Carvajal Avvia i Contatti con il Milan

È in questo contesto di incertezza e possibile cambiamento che si inseriscono le mosse del Milan. Come riportato con dettaglio dal quotidiano spagnolo Diario AS nella sua edizione online di questa mattina, Ginés Carvajal, l’agente che cura gli interessi di Fran García e, non a caso, anche dello stesso Álvaro Carreras, ha avviato i contatti diretti con il club rossonero. Questa iniziativa dell’agente è un segnale forte e positivo, indicando una chiara volontà di esplorare la pista Milan, ben sapendo che la società di Via Aldo Rossi è attivamente alla ricerca di un terzino sinistro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. La ricerca di un nuovo laterale difensivo è una delle priorità assolute del direttore sportivo del Milan, che sta valutando attentamente diverse opzioni per garantire una copertura ottimale su entrambe le fasce.

Luka Modric: Un Sponsor d’Eccezione per l’Affare García

Un elemento di grande interesse e peso specifico in questa potenziale trattativa è il sostegno inaspettato ma significativo di un nuovo acquisto rossonero: Luka Modric. Il fuoriclasse croato, che ha appena firmato per il Milan, ha avuto modo di vedere crescere Fran García negli anni, avendolo conosciuto direttamente come “canterano” (prodotto del settore giovanile) del Real Madrid. La stima reciproca e la conoscenza approfondita delle qualità del giovane terzino fanno di Modric un principale sponsor di questa operazione. La sua benedizione potrebbe rivelarsi un fattore determinante nel convincere sia il giocatore che il club rossonero a spingere per la conclusione dell’affare.

Il Milan sta attualmente valutando diversi profili sia per la fascia sinistra che per quella destra, mantenendo sempre un occhio attento al budget disponibile. L’obiettivo della dirigenza rossonera è quello di non superare i 30 milioni di euro per l’acquisizione di entrambi i giocatori (un terzino sinistro e uno destro). Questa politica di contenimento dei costi, unita alla necessità di rafforzare la squadra, rende l’operazione Fran García da valutare con estrema attenzione. Il giocatore ha un contratto con il Real Madrid che scade nel 2027, il che significa che il club di Via Aldo Rossi non può aspettarsi sconti significativi sul prezzo del cartellino. Tuttavia, il fatto che sia stato l’agente di García a muoversi in prima persona e a intavolare i contatti con il Milan è un aspetto estremamente positivo, che potrebbe agevolare il dialogo e aprire spiragli per una negoziazione proficua. L’attivismo dell’agente suggerisce una chiara volontà di cambiamento da parte del giocatore, un fattore che il Milan cercherà sicuramente di sfruttare a proprio vantaggio in queste delicate fasi delle trattative. La prossima estate si preannuncia, dunque, ricca di colpi di scena sull’asse Milano-Madrid.