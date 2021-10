Calciomercato Milan: concorrenza per Faivre da un club italiano

Calciomercato Milan: Faivre è un obiettivo concreto per i rossoneri, ma sulle sue tracce c’è un altro club di Serie A. Ecco di chi si tratta

Concorrenza per Romain Faivre. Il Milan, infatti, lo segue da quest’estate ed è stata davvero vicino al suo acquisto. I rossoneri sono ancora in pole per gennaio ma ci potrebbe essere qualche ostacolo di troppo.

Secondo quanto riporta La Nazione, anche la Fiorentina sarebbe sul giovane centrocampista del Brest. Faivre piace ai viola che hanno avviato dei sondaggi ma per il momento resta solo un nome non ancora concreto.