Calciomercato Milan, concorrenza italiana e spagnola per Deulofeu

Calciomercato Milan, concorrenza italiana e spagnola per Gerard Deulofeu: ecco quali squadre l’hanno puntato

Si complica il ritorno al Milan di Gerard Deulofeu, il fantasista spagnolo è in uscita dichiarata dal Watford ma ancora i rossoneri non hanno presentato una vera e propria offerta per accaparrarselo.

Nelle ultime ore su Deulofeu si sarebbero piantati gli occhi anche di altri due club, uno spagnolo e uno italiano: Valencia e Fiorentina hanno infatti puntato l’esterno ex Milan come possibile rinforzo per la prossima stagione.