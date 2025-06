Calciomercato Milan, Allegri in pressing! Lo rivuole a Milanello, ipotesi viva sul tavolo

Calciomercato Milan, Massimiliano Allegri in pressing su Federico Chiesa: l’esterno può tornare a lavorare con il livornese

La stagione 2024/2025 si è conclusa con un sapore agrodolce per Federico Chiesa. Se da un lato l’esterno italiano ha potuto fregiarsi del prestigioso titolo di campione d’Inghilterra con il Liverpool, la sua avventura individuale in Premier League è stata ben al di sotto delle aspettative. Acquistato a titolo definitivo dalla Juventus nel finale della scorsa sessione di mercato, Chiesa ha faticato a ritagliarsi un ruolo da protagonista sotto la guida del tecnico Arne Slot. Solo 12 presenze e un unico gol il suo misero bottino, con pochissime apparizioni dal primo minuto che hanno relegato il talentuoso attaccante a un ruolo di comprimario.

È chiaro che, nonostante la gioia per la vittoria del campionato, una stagione così difficile abbia spinto Chiesa a guardarsi intorno. Il desiderio di cambiare aria e ritrovare continuità e fiducia è forte. In questo scenario, come riportato dal Corriere della Sera in un articolo intitolato “Chiesa, la maglia azzurra per cercare una via d’uscita dalla noia di Liverpool”, il nome dell’ex Fiorentina è finito prepotentemente sulla lista dei desideri di diverse squadre italiane.

Il calciomercato Milan sembra essere in prima linea per assicurarsi le prestazioni di Chiesa. L’interesse dei rossoneri non è casuale, ma nasce da una precisa indicazione di Massimiliano Allegri, il tecnico che lo ha già avuto alle sue dipendenze alla Juventus e che ne conosce bene le qualità e il potenziale. Il Milan sta attentamente valutando le condizioni fisiche del giocatore, un aspetto cruciale considerando gli infortuni che hanno caratterizzato le ultime stagioni di Chiesa. La sua rapidità, la sua capacità di saltare l’uomo e il suo fiuto per il gol sarebbero un valore aggiunto di notevole spessore per l’attacco milanista.

Non solo il Milan. Anche il Napoli ha manifestato un concreto interesse per il calciatore. La concorrenza per Chiesa è dunque destinata ad accendersi, ma a complicare ulteriormente la trattativa c’è un dettaglio non di poco conto: il suo contratto oneroso con il Liverpool. Chiesa percepisce attualmente un ingaggio di ben 7.5 milioni di euro, una cifra che rappresenta un ostacolo significativo per le casse dei club italiani. Sarà fondamentale capire la disponibilità del Liverpool a trattare su una eventuale cessione a titolo temporaneo o con una riduzione del prezzo del cartellino, così come la disponibilità di Chiesa a rinegoziare il proprio stipendio pur di rientrare in Serie A.

La maglia azzurra della Nazionale potrebbe giocare un ruolo chiave in questa fase delicata della sua carriera. Partecipare agli impegni con la Nazionale offre a Chiesa una vetrina importante per dimostrare di aver ritrovato la migliore condizione fisica e tecnica, attirando ulteriormente l’attenzione dei club interessati. Il suo futuro è ancora tutto da scrivere, ma una cosa è certa: Federico Chiesa è pronto a rimettersi in gioco per tornare a essere il protagonista indiscusso che il calcio italiano conosce e apprezza. La speranza è che la prossima stagione possa finalmente vederlo brillare con continuità, magari di nuovo sui campi della Serie A.