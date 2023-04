Calciomercato Milan, il Chelsea torna su un rossonero! Le ultime. I Blues vogliono Leao, ma i rossoneri cercano l’accordo

Il Milan sta facendo di tutto per trattenere Rafael Leao in questa squadra ma gli ostacoli non sono pochi. Non solo la multa, ma anche le pretendenti.

Secondo il Corriere della Sera, il Chelsea sarebbe tornato alla carica per il numero 17 rossonero. La volontà del giocatore, però, sembrerebbe quella di rimanere al Milan.