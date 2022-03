Calciomercato Milan dimensione Champions: 3 top per tornare competitivi in Europa. Ecco la ricetta di Maldini e Massara

Con il prossimo mercato la dirigenza del Milan intende riportare i rossoneri ad essere completamente competitivi in Europa. Serviranno giocatori con un profilo europeo, con un curriculum tale che permetta al Diavolo di farsi trovare pronto anche nei difficili teatri della Champions.

Ecco perché Maldini e Massara abbiano messo nel mirino in questi ultimi mesi giocatori con esperienza nelle coppe europee e nelle rispettive Nazionali. In quest’ottica sono da intendere gli assalti ad Origi per l’attacco, Botman per la difesa e Renato Sanches per il centrocampo. Lo scrive Tuttosport.