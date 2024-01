Origi Milan, c’è l’intesa con i Los Angeles FC. Ecco l’ultimo passo prima della cessione in prestito dell’attaccante belga

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, nelle prossime ore il Milan darà darà il via libera al Nottingham Forest per l’interruzione del prestito di Divock Origi.

La trattativa per la cessione in prestito dell’attaccante belga con il Los Angeles Fc sta procedendo bene e il club americano ha accettato di inserire l’obbligo di riscatto a 5 milioni. Resta solo da trovare un accordo economico con l’attaccante belga per chiudere l’operazione.