Calciomercato Milan, Castillejo verso l’addio a fine stagione: le ultime

Calciomercato Milan, Samu Castillejo è sempre più fuori dal progetto tecnico di Pioli: l’addio a giugno è praticamente certo

Quello tra il Milan e Samu Castillejo è un matrimonio destinato a finire al termine della stagione. Dopo l’addio mancato a gennaio solo per i tentennamenti dell’esterno nell’accettare la Sampdoria, l’ex Villareal è finito ai margini della rosa rossonera.

L’idea di Maldini e Massara, nonostante un contratto in scadenza nel 2023, è quella di cederlo in estate per liberare spazio all’arrivo di un nuovo esterno destro. Il ritorno in Spagna sembra ad oggi, come riporta calciomercato.com, la situazione più probabile.