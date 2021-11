Calciomercato Milan: non solo offerte dalla Spagna per Castillejo, si fa avanti anche un club dalla Serie A. Le ultime

Samu Castillejo sembra essere uno dei nomi più vicini alla cessione in casa Milan; per l’esterno spagnolo non ci sarebbero solo offerte da squadre iberiche, ora si sarebbe fatto vivo anche un club dalla Serie A.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il Genoa sarebbe interessato all’esterno del Milan, che in questa stagione con Stefano Pioli non ha trovato lo spazio che sperava.